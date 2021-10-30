Her yerde kral Ronaldo! Beğeni yağan paylaşımı rekor kırdı, Messi'yi solladı
Ronaldo'nun eşiyle birlikte yaptığı ultrason fotoğrafı paylaşımı tam 29,3 milyon beğeni aldı. Messi'nin Barcelona'dan ayrılığını açıkladığı fotoğraf ve Copa America zaferi, 22 milyona dayanmıştı. Ronaldo, sanat ve magazin dünyasının popüler isimlerini de geride bırakarak 2021'in etkileşim rekorunu kırdı.
Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım olay oldu. Ronaldo son paylaşımda, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Ronaldo'nun paylaşımı, 25 milyon beğeni barajını geçerek birçok dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı. Portekizli yıldızın rekor paylaşımı an itibarıyla 29.3 milyon beğeni almış durumda. Bu beğeni sayısı, 2021'in rekoru oldu. Rekor, 26 Mayıs 2021'de 26.7 milyonluk paylaşımla Ariana Grande'deydi.
Lionel Messi'nin 11 Temmuz 2021'de yaptığı Copa America zaferi paylaşımı 21.9 milyon beğeni aldı. Barcelona'dan ayrıldığını açıkladığı 8 Ağustos 2021 tarihli fotoğraf ise 21 milyon beğenide. 11 Ağustos 2021'deki PSG'li fotoğrafı da 22,1 milyon beğeni gördü. Messi, 25 milyon barajını geçemedi.
Ronaldo'nun ultrasonlu fotoğrafı her geçen gün artıyor. Portekizli star bu hızla giderse Chris Godfrey'in rekor paylaşımını geride bırakabilir.
İşte Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar: