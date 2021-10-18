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CeraStyle OSB Teknik Koleji ilk mağlubiyetini aldı

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CeraStyle OSB Teknik Koleji ilk mağlubiyetini aldı

CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 2.haftasında sahasında oynadığı maçta İba Kimya TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya geldi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - CeraStyle Osb Teknik Koleji, ligin 2.haftasında sahasında oynadığı maçta İba Kimya Ted Ankara Kolejliler ile karşı karşıya geldi. OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı İba Kimya TED Ankara Kolejliler 3-0 kazandı. CeraStyle OSB Teknik Koleji, ilk mağlubiyetini aldı.

Salon: OSB Spor Salonu

Hakemler: Eser Türkoğlu xx, Ömer Acıcı xx

CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren x, Beyza Dursun x, Açelya Ozman x, Ezgi Sultan Sert x, Mervenur Oktay x, Leyva Leslie x, Ünzile Nur Cansız x, Colleen Ogilvie x, Ceren Çınar x, Pelin Özkılıçcı x, Melis Ece Yurtsever x, Zehra Coşkunsu x

İba Kimya TED Ankara Kolejliler: Sena Demir xx, Candan Onay xx, Pınar Begüm xx, Simge Yalçın xx, Ayşe Gürel xx, Ebru Uygurtaş xx, Perovic Nikoleta xx, Yağmur Yavuz xx, Yonca Bartu xx, Ezgi Abanoz xx, Dolunay Çetinkaya xx, Sema Nur Doluca xx

Setler:

1.Set -20-25 (İba Kimya TED Ankara Kolejliler)

2.Set -17-25 (İba Kimya TED Ankara Kolejliler)

3.Set -15-25 (İba Kimya TED Ankara Kolejliler) - KAYSERİ

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Haber: CeraStyle OSB Teknik Koleji ilk mağlubiyetini aldı - Haberler Spor
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