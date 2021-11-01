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Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı altüst ediyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Marsilya'nın Clermont'u 1-0 mağlup ettiği maçta Cengiz fırtınası esti. Marsilya'da küllerinden doğan Cengiz, yine takımını sırtladı. Manşetleri süsleyen Cengiz Ünder, Robben'e benzetildi.

Cengiz Ünder Fransa'da bambaşka bir futbolcuya dönüştü. Başarılı futbolcumuz 13. resmi maçında 5. golünü kaydetti. Cengiz, takımın en golcü isimlerinden biri oldu. Fransa'da manşetleri Cengiz Ünder süsledi.

Cengiz Ünder coştu bir kere! Milli futbolcumuz Fransa'yı altüst ediyor

"CENGİZ TAŞIYOR"

Foot01, Le Parissen, La Provence, L'Equipe gazetelerde Cengiz Ünder'in performansına dikkat çekildi. " Marsilya'yı Cengiz taşıyor" başlıkları atıldı. Taraftar sitelerinde 'Türk Robben' benzetmesi yapıldı.

Cengiz Ünder coştu bir kere! Milli futbolcumuz Fransa'yı altüst ediyor

ROBBEN GOLÜ

Sağ çaprazdan içeriye giren Cengiz, rakibine feyk atıp uzak köşeye plasesini yolladı. Bu golle Marsilya maçı 1-0 kazandı. Cengiz, son zamanlarda Milli Takım'da da performansıyla takımı yukarıya çeken isimlerden.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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