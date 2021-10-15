Bingöl Solhan Spor, smaçör Branimir Grozdanov ile anlaştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl Solhan Spor, smaçör Branimir Grozdanov ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bingöl Solhan Spor, smaçör Branimir Grozdanov ile anlaştı

Rus smaçör Dmitriy Ilinykh ile yollarını ayıran Bingöl Solhan Spor Bulgar, smaçör Branimir Grozdanov ile anlaştı.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Rus smaçör Dmitriy Ilinykh ile yollarını ayıran Bingöl Solhan Spor Bulgar, smaçör Branimir Grozdanov ile anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, yollarını ayırdığı sporculardan sonra yeni sporcuları açıklamaya başladı.

Solhan Spor, açıkladığı ilk isim daha önce ülkemizde Beşiktaş formasını giyen Bulgar smaçör Branimir Grozdanov oldu.

Transfer hakkında bilgi veren Bingöl Solhan Spor Başkanı Ziya Sözen, "Sezon başında büyük umutlarla transfer ettiğimiz üç sporcumuz takıma uyum sağlamadığından, oynadığımız hazırlık maçlarında, Türkiye Kupası maçlarında ve ligin ilk U2 hafta karşılaşmasında beklenen performansı veremediğinden, ileriye dönük oyun beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu düşündüğümüzden iyi niyet çerçevesinde kontratlarını karşılıklı fesih ettik. Giden sporcularımızın yerini doldurmak için hiç ara vermeden yeni sporcuları açıklamaya başlıyoruz. Giden yabancı oyuncularımızın boşalan yabancı hakkını tekrar bir yabancı oyuncu ile doldurarak Bulgar smaçör Branimir Grozdanov ile anlaştık. İki gün içinde görüşme halinde olduğumuz yeni bir yabancı smaçör ile anlaşıp duyuracağız. Taraftarlarımız merak etmesinler takımımız için en iyisini yapıp, inşallah hep beraber güzel sonuçlar alacağız. Yeni sporcumuza hoş geldin diyor, Kulübümüz ve Sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Bingöl Solhan Spor, smaçör Branimir Grozdanov ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Şahap Kavcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Amelia Hamlin Derya Tuna Işıl Sergen İdo Tatlıses
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Merih Demiral Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Salih Ayhan Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bingöl Solhan Spor, smaçör Branimir Grozdanov ile anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 19:24:01. #1.12#