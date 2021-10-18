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Bilecikspor lige galibiyetle başladı

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Bilecikspor lige galibiyetle başladı

Bilecik 1. Amatör B grubunda mücadele eden Bilecikspor, lige 3 puanla başlarken, kırmızı şimşekler adeta gol olup yağdı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör B grubunda mücadele eden Bilecikspor, lige 3 puanla başlarken, kırmızı şimşekler adeta gol olup yağdı.

Bilecik 1. Amatör B grubu oynanan 5 müsabaka ile 2021-2022 futbol sezonu açarken, grubun favorisi olan Bilecikspor deplasmanda Akpınarspor'u 5-2 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 4'üncü dakikasında Mehmet Yiğit golüyle 1-0 öne geçti. Bu ggolden hemen 1 dakika sonra ev sahibi Akpınarspor durumu 1-1'e getirdi. Maçın 11'inci dakikası ve 44'üncü dakikasında Abdülkadir Özdoğan'ın golleriyle Bilecikspor durumu 3-1'e getirdi. İlk yarının sonunda soyunma odasına 3-1'lik skorla giren Bilecikspor maçın ikinci yarısının 76'ıncı dakikasında yediği golle skor 3-2'ye geldi. Bu golden sonra ataklarını arttıran Bilecikspor maçın 84'üncü dakikasında Mevlit Ferdi Avan golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Maçın 86'ıncı dakikasında oyuna sonradan giren Kaan Kaya Bilecikspor'un 5'inci golünü kaydetti. Bu gol sonrası skor 5-2'ye gelirken, maçında skoru oldu. Bu galibiyet sonrası 2021-2022 futbol ligine 3 puanla başlayan Bilecikspor, grubunda averajla lider oldu.

Gruptaki diğer maçlarda, İçköyspor, Karaköyspor'u 2-1, Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Kürespor'u 3-1, 1308 Osmaneli Belediyespor, Dodurgaspor'u 2-0 yenerken, Çaltıspor ile Bilecik Gençlerbirliği Spor 2-2 berabere kaldı. Bilecikspor ligin 2'inci haftasında kendi sahasında Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

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Haber: Bilecikspor lige galibiyetle başladı - Haberler Spor
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