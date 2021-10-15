Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 kaybetti. Karşılaşma 1-1 devam ederken Okaka'nın ceza sahası içinde Vida'ya yaptığı müdahale ise sosyal medyada çok tartışılan konulardan biri oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar pozisyonun penaltı olduğunu söylerken maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
Zirve yolunda ağır yara alan Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarların penaltı isyanı ise sosyal medyaya damga vurdu.
ATİLLA KARAOĞLAN'A TEPKİ YAĞDI
Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken Vida'nın Okaka tarafından ceza sahası içinde çekilerek düşürüldüğünü belirten siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada maçın hakemin Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
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