Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor - Haberler Spor
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Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 kaybetti. Karşılaşma 1-1 devam ederken Okaka'nın ceza sahası içinde Vida'ya yaptığı müdahale ise sosyal medyada çok tartışılan konulardan biri oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar pozisyonun penaltı olduğunu söylerken maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Zirve yolunda ağır yara alan Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarların penaltı isyanı ise sosyal medyaya damga vurdu.

ATİLLA KARAOĞLAN'A TEPKİ YAĞDI

Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken Vida'nın Okaka tarafından ceza sahası içinde çekilerek düşürüldüğünü belirten siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada maçın hakemin Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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