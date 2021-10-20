Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Spor
Salon: Servet TazegülHakemler: Martin Kucirek (Çekya), Maden Lucic (Karadağ), Viktor Nagy (Macaristan)ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 21, Holingsvorth 8, Hayes 24, Anigwe 15, Feride Akalan 5, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş, Fagbenle 4, Turner 16, Esra Ural Topuz...
MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Martin Kucirek (Çekya), Maden Lucic ( Karadağ ), Viktor Nagy ( Macaristan )
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 21, Holingsvorth 8, Hayes 24, Anigwe 15, Feride Akalan 5, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş, Fagbenle 4, Turner 16, Esra Ural Topuz 2
Pszczolka Polski Cukier AZS UMCS: Jakubcova 13, Sklepowicz 6, Mack 19, Smalls 19, Stanacev 6, Duchnowska 2, Kuczynska 3, Trzeciak 2, Kurach 5
1. Periyot: 23-15
Devre: 50-35
3. Periyot: 70-55
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ikinci hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Polonya'nın Pszczolka Polski Cukier AZS UMCS takımını 98-75 yendi.