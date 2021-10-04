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Başkan Çerçi'den güreşseverlere teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Çerçi'den güreşseverlere teşekkür

Yunusemre Belediyesi Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerini geride bıraktıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, on binlerce güreşseveri Ortaköy Er Meydanı'nda buluşturduklarını söyledi.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerini geride bıraktıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, on binlerce güreşseveri Ortaköy Er Meydanı'nda buluşturduklarını söyledi.

Hafta sonu gerçekleştirilen Yunusemre Belediyesi Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin her yerinden gelen on binlerce güreşsever 64'ü başpehlivan olmak üzere 600 pehlivanı heyecanla izledi. Ortaköy Mesire Alanı da hafta sonunu ailesiyle birlikte piknik yaparak geçirmek isteyen piknikçilerle doldu. Bu yıl da güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yağlı güreşleri izlemeye gelen tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla Yunusemre Belediyesi'nin Ortaköy Er Meydanı'nda 6.sını düzenlediğimiz Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerimiz bu yıl da yoğun ilgi gördü. Son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Başpehlivanlar Recep Kara, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz, Nedim Gürel, Cengizhan Şimşek, Ali Gökçen gibi Türkiye'nin ünlü 64 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 pehlivan er meydanımıza çıktı. Organizasyonumuzda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, 22. Dönem TBMM Başkanımız Bülent Arınç, Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekilimiz Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyemiz Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan ve daha birçok protokol üyemiz bizleri yalnız bırakmadı. Yağlı güreşlerimizi on binlerce vatandaşımız takip etti. Hafta sonunu ailesiyle doğayla iç içe keyifli bir şekilde geçirmek isteyen yüzlerce ailemiz Ortaköy Mesire alanında piknik yaptı. Piknik yapan aileleri de gezerek sohbet etme fırsatı bulduk. Çok güzel bir organizasyonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük yağlı güreş organizasyonlarından biri olan Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde bizleri yalnız bırakmayan tüm güreşseverlerimize, organizasyonun güzel geçmesi için görev alan harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Çerçi'den güreşseverlere teşekkür

Başkan Çerçi'den güreşseverlere teşekkür

Başkan Çerçi'den güreşseverlere teşekkür

Başkan Çerçi'den güreşseverlere teşekkür

Başkan Çerçi'den güreşseverlere teşekkür

Başkan Çerçi'den güreşseverlere teşekkür

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Haber: Başkan Çerçi'den güreşseverlere teşekkür - Haberler Spor
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