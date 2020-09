Spor Bakanlığı, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi için 100 portatif havuz kurdu ANKARA /DHATürkiye genelinde illerde mevcut havuzların dışında 100 portatif havuz kuran Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yenimahalle'de halka açılan açık havuzu ziyaret etti.

ERCAN ATA-ANKARA/DHA

Spor Bakanı Kasapoğlu, yüzme havuzu ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Mutluluk verici bir tablo. Ankara'da 9 tane portatif havuz kurduk. Bunun yanında diğer havuzlarımız da pandemi koşullarında çalışmalarını devam ettiriyor ama erişilebilirliği açısından yeni havuzlarımızın inşaatı devam ederken, hem de pratik olması sebebiyle Türkiye genelinde 100 havuz kurduk. Bugün burada Yenimahalle'deki gençlerimizin sevincine ortak olduk. Ailelerle burada görüştüm, çocukların her gün sitillerini geliştiriyorlar. Biz Bakanlık olarak 2020 yılı için 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemizde 1 milyon hedef koymuştuk. İnşallah '1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz' sözümüzü pandemiye rağmen gerçekleştireceğiz. Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmek. Yüzme bilmeyen kalmasın. Hamdolsun projemiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Spor bizim önemli iddialarımızdan biri. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye, her alanda zirveye oynuyor. Zirveye oynadığımız alanlardan biri de spor. Sporun da tüm branşlarında, yetenekse yetenek, potansiyelse potansiyel her birini keşfedeceğiz. Tesisleşme hamlesi çok önemli. Türkiye'nin her bir yanında binlerce tesis, mükemmel bir tablo. Geçtiğimiz hafta Ümraniye'de yüzme havuzumuzu açtık. Ondan önceki hafta Sivas'ta olimpik havuzumuzu açtık. Yüzme ve diğer branşlarla ilgili tesis açma ve temel atma eşgüdümlü bir şekilde devam ediyor. Projelerimizin sadece söylemleri yok, icraatları da var. Onlardan biri de işte burada. Toplumu spora yönlendirmede kadınlarımızın misyonu çok büyük. Gençler nerdeyse, çocuklar nerdeyse, biz oradayız diyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA