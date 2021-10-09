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Atıcılıkta hedefi 12'den vuran kadın sporcular yeni rekorlar peşinde

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Spor

Erzincan'da atıcılık sporunda gösterdiği başarıyla adından söz ettiren Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor Takımı, yeni rekorlar için yoğun çalışıyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da atıcılık sporunda gösterdiği başarıyla adından söz ettiren Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor Takımı, yeni rekorlar için yoğun çalışıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan takımın kadın sporcuları, kentteki ilkokul öğrencileri arasında yapılan sportif yetenek taraması sonrası atıcılık takımına alınıyor.

Uzun yıllar süren disiplinli eğitimin ardından müsabakalara katılan ve yaşları 12 ile 21 arasında değişen 9 kişilik kadın atıcılık takımı, hedefleri 12'den vurdukları yoğun antrenmanlarla şu ana kadar kırdıkları 2 Türkiye rekorunu geliştirmek istiyor.

Takımın atış antrenörü Tuğrul Karanlık, AA muhabirine, elektronik son sistemlerle donatılmış poligonda gruplar halinde antrenmanlarına devam ettiklerini söyledi.

"Türkiye, milli takım derecelerinin yanı sıra rekorları da var"

Kadın sporcuların müsabakalarda elde ettikleri rekor ve başarılarıyla dikkati çektiğini ifade eden Karanlık, şunları kaydetti:

"Erkek sporu olarak bilinen atıcılıkta kadın sporcularımız daha yoğunlukta. Çok güzel ve disiplinli bir şekilde antrenman yapıyorlar. Kadın sporcularımızın Türkiye, milli takım derecelerinin yanı sıra Türkiye rekorları da var. Bu branşı biz Erzincan'da, şehrimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ailelerin desteği, sporcularımızın azmi ve başarısıyla bugünlere kadar geldik. İl müdürlüğümüz, tesis ve tesisatlar yönünden bizi destekliyor. Bizim ve sporcularımızın önü açık. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Şehrimizde bulunan tüm kadınları atıcılık sporunu yapmaya ve öğrenmeye davet ediyorum."

Nisanur Özatalay: "Erkek sporu olarak biliniyor ama kadınlar daha başarılı"

Sporculardan Nisanur Özatalay, iki yıldır atıcılık sporu yaptığını anlattı.

Minikler kategorisinde yarıştığını belirten Nisanur Özatalay, "İki Türkiye rekoru ve yine iki Türkiye birinciliğim var. Atıcılık sporu genellikle erkeklerin yaptığı spor olarak biliniyor ama kadınların daha başarılı olduklarını söyleyebilirim. Haftanın beş günü sürdürdüğümüz antrenmanlarla hedefim milli takıma girerek katılacağım uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmak."diye konuştu.

Ebrar Mühürdaroğlu ise atıcılık sporu ile yaklaşık 3 yıldır uğraştığını ve 3 Türkiye birinciliğinin bulunduğunu dile getirdi.

Atıcılık takımında erkek sporculardan daha fazla olduklarını söyleyen Ebrar Mühürdaroğlu, "Antrenmanlarımız okulumuzu hiçbir şekilde etkilemiyor. Aksine daha iyi bir şekilde okulumuza ve derslerimize yoğunlaşabiliyoruz. Çünkü bu sporda geliştirdiğimiz dikkat ve kondisyon ile derslerimizde daha da başarılı oluyoruz. Hedefim Türkiye rekoru kırarak milli takıma girmek ve daha sonra da ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Atıcılıkta hedefi 12'den vuran kadın sporcular yeni rekorlar peşinde

Atıcılıkta hedefi 12'den vuran kadın sporcular yeni rekorlar peşinde

Atıcılıkta hedefi 12'den vuran kadın sporcular yeni rekorlar peşinde

Atıcılıkta hedefi 12'den vuran kadın sporcular yeni rekorlar peşinde
AA / Kemal Özdemir - Spor Haberleri
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