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Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı ve taktik çalıştı.

Ankara Keçiörengücü ile İstanbulspor arasında Aktepe Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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