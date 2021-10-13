Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme Açıklaması - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme Açıklaması

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Spor
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadro kalitesi anlamında ligin önemli takımlarından olduğunu belirtti.

ALTINORDU, ORDU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadro kalitesi anlamında ligin önemli takımlarından olduğunu belirtti.

Altınordu'dan yapılan açıklamaya göre Eroğlu yönetimindeki kırmızı-lacivertliler pazar günü deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Eroğlu, ligin geride kalan bölümünde 10 puan topladıklarını, milli maç için verilen arayı da iyi değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pazar günü kadro kalitesi anlamında ligin önemli takımlarından birisiyle oynayacağız. Menemenspor galibiyeti bizim için moral oldu. Kazandıkça yukarıya tırmanmaya başlıyoruz. Bu ligde kolay maç yok. Her takım her takımdan rahatça puan alabiliyor. Puanlar birbirine çok yakın, alacağınız iki galibiyet sizi play-off potasına sokuyor. Kaybettiğiniz zaman da alt sıralara doğru iniyorsunuz. Hedefimiz maçlarımızı kazanıp yavaş yavaş yukarı çıkmak. Ligin 8 haftalık bölümü geride kaldı. İlk yarının bitmesine daha 9 maç var. Bu maçlarda en iyi sonuçları alıp başarılı olmak istiyoruz."

Eroğlu, oyun sisteminin tam oturması ve oyuncuların da takıma uyum sağlamasıyla ligin üst sıralarına doğru tırmanacaklarını kaydetti.

Kırmızı-lacivertlilerin kaptanı Ahmet İlhan Özek de Menemenspor maçını kazanarak milli araya iyi girdiklerini aktardı.

Erzurumspor deplasmanında zorlu bir maçın kendilerini beklediğini kaydeden Özek, şunları ifade etti:

"Bu karşılaşma onlar adına da bizim adımıza da zor olacak. Rakibimiz biliyor ki Altınordu genç ve dinamik bir ekip, savaştığı zaman herkesi yenebilecek güçte. Erzurumspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

AA / Mustafa Güngör - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Burak Elmas Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Nihal Yalçın Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:18:57. #1.13#