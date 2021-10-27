Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık

TRABZON (DHA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Dergisi'ne konuştu, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaptı. Unutamadığı anısını anlatan Avcı, Rizespor'da futbol oynadığı dönemde deplasman maçına gittikleri otobüsle geçirdikleri kazayı anımsatarak "Otobüsün tekerlekleri havada sırtı yerdeydi. Allah'a şükürler olsun kazasız belasız atlattığımız kazaydı. O hafta tehir olmuştu maçımız. Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık" dedi.

Rizespor'da oynadığı dönemde unutamadığı anısını da aktaran Avcı, deplasman maçına gittikleri otobüsle Trabzon'da geçirdikleri kazayı anımsattı. Avcı, "Rizespor'da transfer olduktan sonra ilk deplasman maçına giderken aslında olumsuz bir şey gibi gözüken ama sonunda olumluya dönen bir kaza yapmıştık. Denizli deplasmanı ilk maçımız. Denizli deplasmanına giderken otobüs Of'ta devrildi. Biz otobüsün içerisindeyiz. Öyle eşofmanlarımız falan yok. Ben de kot gömlek var, onda başka bir ceket var falan öyle gidiyoruz deplasmana. Otobüsün tekerlekleri havada sırtı yerdeydi. Herkes birbirine soruyor 'bir şey var mı bir şey var mı?' diye. Allah'a şükürler olsun kazasız belasız atlattığımız kazaydı. O hafta tehir olmuştu maçımız. Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık" dedi.