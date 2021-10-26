MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde planlanan yarışlar gerçekleştirildi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Avustralya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna'dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katılıyor.

İkinci gün yarışında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Körfezde IRCCHR Division grubundaki, açık denizde IRC Division grubundaki yatlar yarıştı. Yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği rotada önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaşarak bitiş noktasına ulaştırmaya çalıştı.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 10 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara, ödülleri Netsel Marina'da bulunan kulüp bahçesinde takdim edildi.

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 29 Ekim Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun ikinci gününde yarış ve sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1 Division: Atlas/Melih Altınkut

IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov

IRC3 Division: Symfony/Anton Timakov

IRC4 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC5 Division: Lettland/Igor Bukovskis

IRC6 Division: Blue Bird2/Cem Tekdağ

IRCCHR1 Division: Kazhdy/Dimitrii Ovsiannikov

IRCCHR2 Division: Pandeia/Oleg Ovsiannikov

IRCCHR3 Division: Albacore/Igor Burov

IRCCHR4 Division: Ekinoks/Valentin Nikolov