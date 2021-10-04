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SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacakTurgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak.

ERZURUM (DHA) - SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak. 5-15 Ekim tarihleri arasında curling salonunda yapılacak müsabakalara Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeden yaklaşık 300 sporcu ön elemeleri geçerek olimpiyat eleme müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

2022 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları'na kota veren Pre-QQE Olimpiyat Ön Eleme Müsabakaları'na katılacak ekipler Erzurum'a geldi. 5-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonu'nda yapılacak maçlar öncesi ülkelerin takımları antrenmana çıktı. Erkek ve kadın kategorilerinin yanısıra karışık çiftlerde mücadele edecek ekipler, yarın başlayacak maçlar öncesi son hazırlığını yaptı. Covid-19 önlemleri alınarak yapılacak bu organizasyonda Kanada, Amerika, Rusya, Romanya ve İsveç'ten gelecek hakemlerin yanısıra 4 Türk oyun hakemi de görev yapacak.

MİLLİ TAKIM BELİRLENDİ

Türkiye, Letonya, Portekiz, Kazakistan, Brezilya, Danimarka, Belçika, Slovenya, Tayvan, Avusturya, Meksika, Kırgızistan, Litvanya, Belarus, Slovakya, Nijerya ve Kosova olmak üzere toplam 17 ülkeden 34 sporcunun yarışacağı karışık çiftler olimpiyat eleme müsabakaları 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. 17 ülkeden 34 sporcunun yarışacağı elemelerde Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Uğurcan Karagöz'den oluşan Milli Takım temsil edecek. Karışık çiftler olimpiyat eleme müsabakaları sonunda ilk üçte yer alan takımlar 05-08 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olimpiyat eleme müsabakalarında yarışmaya hak kazanacak.

Türkiye, Avusturya, Belçika, Brezilya, Tayvan, Kırgızistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Kazakistan, Letonya, Nijerya, Norveç, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya olmak üzere 18 ülkeden 180 sporcunun yarışacağı erkek ve kadınlar olimpiyat eleme müsabakaları 10-15 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Maçlar sonunda erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk 2'de yer alan takımlar 5-8 Aralık tarihleri arasında Hollanda'da yapılacak olimpiyat eleme müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

MURAT AKIN: İLK 2'YE GİRECEK TAKIMLAR HOLLANDA'YA GİDECEK

Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz yapılacağını belirten Curling Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Akın, "Muhteşem maçlar olacak. Çekişmeli ve heyecanlı geçecek. Burada ilk ikiye girecek olan takımlar Hollanda'ya gidecek ve orada dereceye girenler olimpiyat vizesi alacak" diye konuştu.

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak
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Haber: SPOR 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak - Haberler
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