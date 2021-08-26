SPK'dan tebliğ taslağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kitle fonlaması tebliğ taslağı yayınlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kitle fonlaması tebliğ taslağı yayınlandı.

SPK'dan yapılan açıklamada 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 3, 4, 16 ve 99'uncu maddelerinde yapılan değişiklikler ve SPKn'na eklenen 35/A maddesi ile kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kitle fonlaması platformlarının kurulması ve faaliyete başlaması kurulun iznine tabi tutulduğu kaydedildi.

Platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketleri tarafından toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslar ile toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin esaslar hususunda ikincil düzenleme yapma yetkisinin de SPK'ya verildiği vurgulandı.

SPKn'nun 35/A maddesinde 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikle Kurula, kitle fonlama platformları üzerinden yürütülecek kitle fonlaması faaliyetlerinin; ortaklığa veya borçlanmaya dayalı olarak halktan para toplanması suretiyle yapılması konusunda belirleme yapma yetkisi tanındığı bildirildi.

Açıklamada, Kurul nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları kapsamında, III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği 03.10.2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, ortaklığa dayalı kitle fonlaması modelinin yanı sıra borçlanmaya dayalı kitle fonlaması modelinin sermaye piyasası mevzuatına kazandırılması amacıyla "III-35/A.2 Sayılı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı ile "III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği" yürürlükten kaldırılması öngörülmekte ve paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına, paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlama platformlarının Kurul listesine alınmalarına ve faaliyetlerine, paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlama platformu üyeliğine ve kampanya sürecine, fon kullanım yerlerine ve girişim şirketlerine ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Tüm kişi ve kuruluşlar, 12.09.2021 tarihine kadar; III-35/A.2 Sayılı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı'na ilişkin görüş ve önerilerini aşağıdaki görüş bildirme formu aracılığı ile Kurulumuza iletebilirler veya kftebliği@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu