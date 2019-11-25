Soylu: "AFAD konusunda kamu-özel işbirliğinin güçlendirilmesi ve kurumsal bir mecraya taşınmasını...
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması -Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı.
25.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:52
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması
-Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "AFAD konusunda kamu-özel işbirliğinin güçlendirilmesi ve kurumsal bir mecraya taşınmasını...