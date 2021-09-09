Soydan: "TMO'ya rağmen serbest piyasada fındık fiyatları düşüyor, sürecin takipçisiyiz"
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Soydan: "TMO'ya rağmen serbest piyasada fındık fiyatları düşüyor, sürecin takipçisiyiz"

Soydan: 'TMO'ya rağmen serbest piyasada fındık fiyatları düşüyor, sürecin takipçisiyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin(TMO) belirlediği taban fiyatın altında yapılan fındık alımlarının üreticileri memnun etmediğini, sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin(TMO) belirlediği taban fiyatın altında yapılan fındık alımlarının üreticileri memnun etmediğini, sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 1 Eylül tarihi itibariyle fındık alımlarına başladı. Randevulu olarak ilerleyen alımlarda üreticiler, kuruttukları ve belirli şartlarda temizledikleri fındıklarını buraya getirerek satışını yapabiliyor. Levant kalite fındığın kilogramı 26,5 ve Giresun kalite fındığın kilogramı 27 TL olarak belirlenirken, randımanın yüksek gelmesi durumunda fiyatlar da artıyor.

"Devletimizi temsilen TMO'nun alım yapması çok önemli"

Arslan Soydan, serbest piyasada fiyatların, TMO olmasına rağmen 23,5 seviyelerine doğru düştüğünü belirtti. Üreticilerin bir kısmının TMO'yu tercih ettiğini ancak acil paraya ihtiyaçları olanların serbest piyasayı tercih etmek zorunda olduğunu ifade eden Soydan, "Devletimizi temsil eden bir kurum olarak TMO'nun alım yapması önemli. Serbest piyasaya da anlık paraya ihtiyacı olan üreticilerimiz mecburen götürmek zorunda. Çünkü bir kısmı gurbete gidecek, okulların da açılmasıyla birlikte bazı üreticilerimiz serbest piyasayı tercih etmek durumundalar. Üreticilerimiz, serbest piyasada düşen fiyattan memnun değiller. Serbest piyasada böyle bir fiyatın oluşmasını da kabul etmiyoruz. Çünkü geçen sene TMO'nun üzerinde seyreden serbest piyasa fiyatları, bu sene yaklaşık 3 lira daha düşük, bu da üreticilerimiz ve bizler tarafından kabul edilemez" dedi.

"Süreci yakinen takip ediyoruz"

"Ziraat odalarımız ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar da süreci yakinen takip ediyor" diyen Soydan, "Bölgemizdeki gelişen tüm durumlarda Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ı bilgilendiriyoruz, elimizden gelen mücadeleyi üreticilerimizin bir kuruş daha fazla kazanması için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. Üreticilerimizin de fındığını temizleyerek iyi randıman almaları için TMO'yu tercih etmelerini önemsiyoruz" ifadelerine yer veri. - ORDU

Soydan: 'TMO'ya rağmen serbest piyasada fındık fiyatları düşüyor, sürecin takipçisiyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Soydan: "TMO'ya rağmen serbest piyasada fındık fiyatları düşüyor, sürecin takipçisiyiz" - Haberler Ekonomi
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