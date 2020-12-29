Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını yutmaya mı başladı?
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Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını yutmaya mı başladı?

29.12.2020 08:18 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:31
Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını yutmaya mı başladı?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya atılan bir iddia gündem yarattı. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 13.00 saatleri dışında para çekmeleri durumunda bankamatiklerin kartları yuttuğu öne sürülürken, çok sayıda yorumcu da bu durumla karşılaştıklarını söyledi.

Sosyal medyada, bankamatiklerin 65 yaş üstü 10.00-13.00 arası dışında kullanıldığı takdirde kartları yuttuğu iddiası gündem oldu.

"DOĞRU MU BİLMİYORUM AMA ÇOK SAÇMA DEĞİL Mİ?"

Bir kullanıcının Twitter hesabından, "65 yaş üzeri bankamatikten parayı 10.00 13.00 arası çekebilecekmiş. Yoksa bankamatik kartı yutacakmış. Arkadaş bu doğru mu bilmiyorum ama çok saçma değil mi? Acil paraya ihtiyaç oldu, bana verdi kartı, ben çektim mesela. Veya hasta oldu, nakit lazım oldu gece yarısı, ölsün mü?" iddiasını gündeme getirmesiyle sosyal medya bir anda karıştı.

Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını mı yutmaya başladı?

ÇOK SAYIDA MESAJ YAĞDI

Bu iddia üzerine çok sayıda kullanıcı böyle bir durumun başlarına geldiğini söyledi. İşte o mesajlar;

Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını mı yutmaya başladı?
Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını mı yutmaya başladı?
Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını mı yutmaya başladı?
Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını mı yutmaya başladı?
Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını mı yutmaya başladı?
Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını mı yutmaya başladı?
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 08:31:08. #1.14#
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