Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu
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Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Ekonomi

- Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu 2 çocuk annesi ev hanımı Özge Bolat, 3 yıl önce kullanmaya başladığı sosyal medya hesabı üzerinden organik yöresel ürünlerin aşama aşama yapımını gösterip satışa koyduktan sonra adeta ailesinin hayatını değiştirdi...

- Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu

2 çocuk annesi ev hanımı Özge Bolat, 3 yıl önce kullanmaya başladığı sosyal medya hesabı üzerinden organik yöresel ürünlerin aşama aşama yapımını gösterip satışa koyduktan sonra adeta ailesinin hayatını değiştirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tilan köyünde yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Özge Bolat (29), 3 yıl önce başladığı sosyal medya hesabı üzerinden yöresel organik ürünlerin yapımıyla ilgili paylaşımları sayesinde sayesinde ailesinin hayatını değiştirdi.

Köyünde yetişen yöresel lezzetleri her mevsim ayrı ayrı çekerek sosyal medya hesabından paylaşan ve kısa sürede büyük ilgi gören Bolat, şimdi ev ekonomisine katkı sunarak bölgede bir çok kadına da ilham kaynağı oldu.

Adana ve Kozan bölgesinde yöresel olarak hazırlanan ev yapımı erişte, turşu, salça, konserve, incir reçeli gibi lezzetlerin hazırlık ve yapım aşamasının bahçeden sofraya gelene kadar her anını cep telefonu ile görüntüleyen Özge Bolat, hesabından bu ürünleri satışa sundu. Eşinin de desteğini alan genç kadın, şimdilerde siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.

Tilan köyünde Kozan ve adana çevresinde kadınların kendileri için hazırladığı yöresel doğal ürünlerin internette paylaşımı ile şehir dışından yoğun ilgi gördüğünü ve ev ekonomisine katkı sunmak adına başarılı olduğunu Kaydeden Özge Bolat, "Bir ev hanımı sosyal medyayı kullanarak çok güzel işler yapabildiğini göstermek istedim" diye konuştu.

Bolat, "Cep telefonu ile her aşamayı çekiyorum. Bahçeden topladığımız ürünler, temiz bir şekilde hazırlandığını cep telefonu ile çekiyorum. Bu yıl ilk kez karpuz kabuğu reçeli denedim çok güzel talep oldu. Ev hanımıyım. 2 kızım var. Evimin bahçesine ektiğim ürünleri çekip paylaşım yapıyorum. Daha önce Adamanızı tanıtmak için yemek sayfası kurdum ilgi çok oldu. Adana'dan çevre illerden çok güzel siparişler alıyorum. Adananın yöresel ürünleri şalgam, fasulye ekiyorum konserve yapıyorum. Kozan'dan Adana'dan çok güzel siparişler alıyorum. Örnek bir anne olmak istedim. Bir ev hanımı sosyal medyayı kullanarak çok güzel işler yapabildiğini göstermek istedim. Evlenmeden önce çok iyi yemek yapamazdım. Kendimi geliştirdim. Hedefim Adana'mızın böyle yöresel ürünleri pek yapan yok. Adamanızın yöresel köy ürünlerini tanıtmak örnek olmak istiyorum" diye konuştu.

Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu
Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu
Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu
Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu
Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu
Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu
Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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