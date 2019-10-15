Sosyal medya fenomeni kadın, futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti

15.10.2019 14:40

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, sosyal medya fenomenlerine attığı mesajlarla gündeme geldi. Instagram'dan 261 bin takipçisi olan Sude isimli bir kadın, Emre Mor'un kendisine attığı mesajı ifşa etti.

İKİNCİ KEZ İFŞA OLDU

Sürekli kadınlara attığı özel mesajlarla gündeme gelen Mor yine ifşa oldu. Geçtiğimiz ay, moda yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'a attığı mesajlarla gündeme gelen futbolcu, bu sefer de bir modele attığı mesajla olay oldu.

EMRE MOR'U ENGELLEDİ

Instagram'da 261 bin takipçisi olan bir kadına özel mesaj gönderen Emre Mor, kendisine Snapchat üzerinden ulaşmasını söyledi. Genç kadın ise kendisine gelen mesajı "Bazıları ifşalanmayı hak etti" notuyla Instagram hesabından ifşa etti. Sude isimli genç kadın, ardından Emre Mor'u Snapchat üzerinden engellediğini gösteren fotoğrafı paylaştı.

İKİ ÜNLÜ İSMİ DAHA İFŞA ETTİ

Sude isimli genç kadın, Instagram'da 4,1 milyon takipçisi bulunan sporcu Sergi Constance'nin ve şarkıcı Jason Derulo'nun da kendisine mesaj attığını söyleyerek ifşa etti.