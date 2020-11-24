Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak

Facebook, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgedeki yardım çalışmalarına destek olmak için harekete geçti. Sosyal medya devi, depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak.

Facebook, Açık Açık Derneği aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Bir Kira Bir Yuva" projesine destek olmak üzere yardım paketini açıkladı. Bu kapsamda Facebook, toplamda yaklaşık 1 milyon TL yardımda bulunacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Facebook, yardım paketi kapsamında şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda faaliyet gösteren ve bir çok STK'nın bir araya gelmesinde çatı platform görevi gören sivil toplum kuruluşu Açık Açık Derneği aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Bir Kira Bir Yuva" projesine destek olmak üzere 775 bin TL'lik bağış yapacak.

Aynı şekilde şirket, depremden etkilenen kişilere yardım etmek amacıyla bölgedeki çalışmalarına devam eden Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İhtiyaç Haritası'nın deprem sonrası süreçle ilgili çevrimiçi kampanyalarına destek olmak üzere 147 bin TL'lik reklam kredisi desteğinde de buluyor.

"TOPLUMUMUZUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Facebook olarak bu zor dönemde Türkiye'deki topluluklarının yanında olduklarını dile getirdi. "İzmir'de yaşanan trajedi bizlere özel sektör, kamu sektörü ve tüm bireyler el ele verdiğinde neler yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattı" diyen Matraş,Facebook olarak bu süreçte üzerlerine düşeni yapmak için adım attıklarını söyledi. Toplumun ihtiyaç zamanında birbirine yardımcı olmasını kolaylaştıracak araçlar geliştirmek için çalıştıklarına dikkat çeken Matraş, "Önümüzdeki süreçte de bağlantı kurmak, paylaşım yapmak ve büyümek için hizmetlerimize ihtiyaç duyan topluluğumuzun yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"İNSANLARA YARDIMCI OLMAK İÇİN FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Facebook'un İzmir'de yaşanan deprem sonrası attığı adımlardan bahseden Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür ise, "Depremin gerçekleştiği tarihten bu yana kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağışta bulunmak, gerçek zamanlı bilgilerin ve yardımların paylaşıldığı gruplar oluşturmak ve Topluluk Yardımı ve Güvenlik Durumu Kontrolü özelliklerimiz üzerinden Türkiye'deki topluluğumuza yardım sunmak gibi birçok adımı hızlıca hayata geçirdik. Bölgedeki yardım çalışmalarını desteklemek ve ülkemizdeki insanlara bu zor süreçte yardımcı olmak adına faaliyetlerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Dunya.com