Sorgun'da Hasta ve Öz Bakım Kursu yoğun ilgi görüyor
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Sorgun'da Hasta ve Öz Bakım Kursu yoğun ilgi görüyor

21.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:23
Sorgun'da Hasta ve Öz Bakım Kursu yoğun ilgi görüyor

Yozgat'ta Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan Hasta ve Öz Bakım Kursu yoğun ilgi görüyor.

Yozgat'ta Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan Hasta ve Öz Bakım Kursu yoğun ilgi görüyor.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, kadınlara yönelik açılan kursun yoğun ilgi gördüğünü, kayıt yaptıranlardan ancak 60 kursiyeri kursa çağırabildiklerini söyledi.

İş kollarına eleman yetiştirmek için Halk Eğitim Müdürlüklerine yeni kurs talepleri geldiğini aktaran Kaya, "Yeni sayılabilecek bu gibi meslekler için eleman ihtiyaçları doğuyor. Vatandaşlarımız da donanımlı olma adına bu kursları bizlerden talep ediyor ve bizler de bu kursları açıyoruz. Hasta ve Öz Bakım Kursu için bize 100 kişiden fazla başvuru oldu. Bunların ilk etapta 60'ını alabildik. Kalanlara ikinci etap kurs düzenleyeceğiz." dedi.

Kaya, mesleki kurslara önem verdiklerini ifade ederek, Hasta ve Öz Bakım Kursu'nun hafta içi her gün 8 saat olacağını ve 304 saat süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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