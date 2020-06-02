Sorgun Belediyesinden bisiklet yolu
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Sorgun Belediyesinden bisiklet yolu

Sorgun Belediyesi yol çalışmaları kapsamında, ilçe merkezindeki ulaşım ağına bisiklet yolunu da dahil etti.

Sorgun Belediyesinden bisiklet yolu
02.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:04

Sorgun Belediyesi yol çalışmaları kapsamında, ilçe merkezindeki ulaşım ağına bisiklet yolunu da dahil etti.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye olarak 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Sorgun'u modern bir şehir yapma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İlçenin problemlerini tek tek çözmeye çalıştıklarını anlatan Ekinci, "Bu çalışmalarımızla da il dışından gelen insanlardan olumlu görüşler alıyoruz. Şehirleşme yolunda önem verdiğimiz projelerden biri de bisiklet yoludur. Proje kapsamında ilk olarak Atatürk Bulvarı'nda çalışma başlattık. Burada yaptığımız bisiklet yolu projemiz hemşerilerimiz tarafından beğenildi." dedi.

Ekinci, Avrupa ülkelerdeki insanların büyük bölümünün ulaşımda bisikleti tercih etmiş olmalarına dikkati çekerek, "Bisiklet yolu gençlerimizin trafik içinde kalmadan özgürce bisiklet sürmesini sağlayacak bir proje. Bisiklet yolunu genişliği 1,5 metre, uzunluğu 3 bin 500 metre olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Atatürk Bulvarı'ndan başlayan bisiklet yolumuz, ilçemizin yeni yüzü olan Sorgun Meydanı, Pazar Sokak ve İlyas Arslan Caddesi'nden geçerek kaplıcalara doğru devam edecek. Bu yol ile vatandaşlarımız bisiklet sporu yaparak sağlıklı yaşama bir adım daha atmış olacak," diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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