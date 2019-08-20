Sony PlayStation, Örümcek Adam oyununun üreticisi Insomniac Games'i satın aldı

Sony PlayStation, Örümcek Adam oyununun üreticisi Insomniac Games'i satın aldı

Dünya oyun konsolu satışında piyasa lideri olan PlayStation'ın (PS) sahibi Sony Interactive Entertainment, 2018'de Örümcek Adam (Spider-Man) oyununu geliştiren Kaliforniya merkezli Insomniac Games'i satın aldı. Insomniac Games bundan sonra PlayStation 4 ve 5 konsolu için özel oyunlar üretecek

20.08.2019 16:59
Sony PlayStation, Örümcek Adam oyununun üreticisi Insomniac Games'i satın aldı

Dünya oyun konsolu satışında piyasa lideri olan PlayStation'ın (PS) sahibi Sony Interactive Entertainment, 2018'de Örümcek Adam (Spider-Man) oyununu geliştiren Kaliforniya merkezli Insomniac Games firmasını satın aldı.

Ratchet & Clank gibi diğer popüler oyunlarıyla bilinen şirket 24 yıldır bağımsız şekilde çalışıyordu. 1994'te kurulan Insomniac Games bundan sonra PlayStation 4 ve 5 konsolu için özel oyunlar üretecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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