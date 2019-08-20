Sony PlayStation, Örümcek Adam oyununun üreticisi Insomniac Games'i satın aldı

20.08.2019 16:59

Dünya oyun konsolu satışında piyasa lideri olan PlayStation'ın (PS) sahibi Sony Interactive Entertainment, 2018'de Örümcek Adam (Spider-Man) oyununu geliştiren Kaliforniya merkezli Insomniac Games firmasını satın aldı.

Ratchet & Clank gibi diğer popüler oyunlarıyla bilinen şirket 24 yıldır bağımsız şekilde çalışıyordu. 1994'te kurulan Insomniac Games bundan sonra PlayStation 4 ve 5 konsolu için özel oyunlar üretecek. Euronews.com'da Görüntüle