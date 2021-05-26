Sony, Days of Play indirimlerini başlattı!
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Sony, Days of Play indirimlerini başlattı!

Sony, Days of Play indirimlerini başlattı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Sony Interactive Entertainment, hem PlayStation Store'da hem de teknoloji marketlerde Days of Play 2021 indirimlerini bugün itibarıyla başlattı. Days of Play indirim günleri ne kadar sürecek? Hangi oyunlarda indirim yapıldı? İşte detaylar!

Sony Interactive Entertainment, her yıl PlayStation oyunlarında indirimleri Days of Play etkinliğiyle beraber başlatıyor. Sony, Days of Play 2021 etkinliğini bu hafta başlatırken Haziran ayının PlayStation oyuncuları için iyi bir ay olacağını işaret etti.

İndirime giren oyunlar arasında oldukça yüksek bütçeli popüler yapımlar da yer alıyor. Days of Play indirim etkinliğinde yer alan oyunlar şu şekilde:

Demon's Souls Remake ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition dijitalde her biri 538,53 TL. Kutuluda 499,00 TL. Sackboy: Büyük Macera dijitalde 463,54 TL ve kutulu 459,00 TL.

Dijitalde Ghost of Tsushima 284,43 TL ve The Last of Us Part II 214,57 TL. Kutuluda ikisi de 249,00 TL. Marvel's Spider-Man: Miles Morales dijitalde 380,97 TL ve kutuluda 399,00 TL.Days Gone 124,41 TL, Assassin's Creed Valhalla 282,00 TL, Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü 234,50 TL ve Mafia: Definitive Edition 155,40 TL.

Sony, Days of Play indirim haftasıyla beraber, 50 PlayStation 5 oyunu ve 500 PlayStation 4 oyununda indirimleri başlattı. Days of Play indirimleri hakkında tüm detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Days of Play 2021 indirimleri 9 Haziran' kadar sürecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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