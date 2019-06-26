Soner Demirtaş'tan gümüş madalya

Soner Demirtaş'tan gümüş madalya

Milli güreşçi Soner Demirtaş, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Soner Demirtaş'tan gümüş madalya

Milli güreşçi Soner Demirtaş, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, finalde Rus sporcu Zaurbek Sidakov ile karşılaştı. 

Rakibine 4-0 yenilen Soner Demirtaş, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: Hürriyet

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