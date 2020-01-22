Son sözü "ölüm" oldu ailesi ortada kaldı

22.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:25

Gaziantep'te eşi ve çocuklarıyla ölümle ilgili sohbet ettikten dakikalar sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden hamalın karısı ile 2 çocuğu maddi sıkıntılar yaşıyor. Taksitle aldıkları evin ödemelerini yapacak maddi gücü olmayan annenin 2 çocuğu da yine ekonomik nedenlerden dolayı okula gidemiyor.



Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 135035 Nolu Sokak'ta yaşayan ve hamallık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Yağmur, 11 Kasım 2019 Pazartesi günü iş dönüşü eve geldiğinde ailesi ile birlikte son yemeğini yedi. Bir süre ailesi ile sohbet eden Mustafa Yağmur, eşine "Sosyal medyaya benim öldüğümü yaz, ne olacak bakalım" dedi. Kendisi öldükten sonra karısına ne yapacağına da soran Mustafa Yağmur, karısının tepki göstermesine rağmen konuşmaya devam etti.



Son sözleri oldu



Eşinin konuyu kapatma girişimine rağmen Mustafa Yağmur, "İnşallah ben önce ölürüm. Çocukların başında en azından sen olursun" diyerek dua etti. Aysel Yağmur, kocasının son sözlerini şöyle anlattı:



"İş dönüşü benden yemek istedi. Yemeği hazırladık. Yedik, sohbet ettik. Yemekten kalkınca çekyata oturdu. Sonra oğlumdan su istedi. Sonra bana durup dururken, 'benim öldüğümü internete atsana, 'Mustafa Yağmur öldü diye atsana' dedi. Ben de 'sus ya, akşam akşam ne ölümü' dedim. Sonra 'ben ölürsem siz ne yapacaksınız, çocuklara kim bakacak. İnşallah önce ben ölürüm. Sen ölme, sana bir şey olmasın, sen ölürsen ben çocuklarla rezil olurum. Senin yerine ben öleyim' dedi. Sonra da kalktı lavaboya gitti."



Lavaboda yere yığıldı



Daha sonra lavaboya giden Yağmur, olduğu yere yığıldı. Lavabodan gelen ses üzerine giden 12 yaşındaki oğlu Mehmet Yağmur'un yardım çığlığı üzerine Aysel Yağmur, lavaboya gittiğinde kapının kapalı olduğu görürken, kocasının can çekiştiğini fark etti. Aysel Yağmur, seslenmesine ve çabalarına rağmen kapıyı açmayı başaramadı.



Komşular seferber oldu kapıyı açamadı



Aysel Yağmur, kapının arkasına yığılan kocasına müdahale edilebilmesi için önce 112 sağlık ekiplerini aradı ardından ise komşularından yardım istedi. Toplanan komşuların çabalarına rağmen uzun süre kapı açılamadı. Yaklaşık yarım saat süren çabaya rağmen açılamayan kapı, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile açılabildi. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Mustafa Yağmur'un vefat ettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Mustafa Yağmur'un kalp krizi geçirdiği belirlendi.



Mustafa Yağmur, otopsi ve defin işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



Kocası ölünce ortada kaldılar



Kocasının ölümününden 3 ay önce taksitle ödeme koşuluyla aldıkları evlerine taşındıkları belirten Aysel Yağmur, hayalini kurdukları evin kocasına mezar olduğunu kaydetti. 17 yıldır çok cefa çektiklerini artık ev muradına ermenin sevincini yaşadıkları bir dönemde Mustafa Yağmur'un vefat ettiğini anlatan Aysel Yağmur, "Biz 17 senelik evliyiz. 17 senedir yokluk çekiyoruz. 2 çocuğumuz var. Eve yazıldık, kurayla bize de ev çıktı. Herkes evine taşındı ama biz imkanlarımız olmadığı için taşınamadık evimize. Taşınırken de komşuların yardım ve desteği ile buraya geldik. Bir taksiti ödemiştik, 2 taksit borcumuz vardı. O taksitlerimizi de ödemenin derdindeydik. Tam huzurlu olacağız, ev muradımıza kavuşacağız dedik. Kocam vefat etti. Hiçbir yerden gelirim yok, bakanımız yok. Herkes sıcak yerde oturuyor, ben bu kış günlerinde soğuk yerde oturuyorum" diye konuştu.



Doğal gazı yaptıramadılar



Kocası öldükten sonra bir yakınlarının ve komşularının desteği ile kalan 2 aylık taksiti ile Aralık ve Ocak taksitlerini ödeyen Aysel Yağmur, 716 TL tutarındaki Şubat ayı ve sonraki dönemlerdeki taksitleri ödemesinin mümkün olmadığını kaydetti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle eve doğal gaz bağlatamayan ve elektrikli sobayla ısınmaya çalışan Aysel Yağmur, Şahinbey Belediyesinin desteği ile ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılayabildiklerini kaydetti. Aysel Yağmur, çocukları 12 yaşındaki Mehmet ve 6 yaşındaki Mutlu'yu ekonomik nedenlerden dolayı okula gönderemediğini kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA