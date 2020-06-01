Son Dakika | Zonguldak'ta maden işçileri üretime başladı Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ta maden işçileri üretime başladı Zonguldak'ta geçen 31 Mart günü maden ocaklarında üretime verilen ara bu gün son buldu.

Zonguldak'ta maden işçileri üretime başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta geçen 31 Mart günü maden ocaklarında üretime verilen ara bu gün son buldu. Maden işçisi 1 Haziran itibariyle 3 vardiya olarak yeniden üretime başladı.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 31 Mart günü Zonguldak ve Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'nra ait maden ocaklarında geçen 30 Mart günü üretime ara verildi. 6 bin 600 işçinin çalıştığı maden ocaklarında belirli periyotlarla bakım ve onarım çalışmaları devam etti. 00.00 itibariyle kuruma ait maden ocaklarında üretim yeniden başladı.

Üretim öncesi kuruma bağlı müesseselerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Üzülmez Müesesesinde de işyeri hekimi tarafından işçilerin ateşleri ölçüldü. Sosyal mesafe kuralları gereği 40 kişilik asansörlere 20'şerli gruplar halinde alınan işçiler, tüm tedbirlerin alınmasının ardından yeniden üretime başladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "30 Mart itibariyle Covid-19 salgını sebebiyle ocaklara ara verilmişti. Yaklaşık 2 aydır maden işçimiz nöbetçiler hariç evlerinde koronavirüsten korunuyorlardı. 28 Mayıs itibariyle Cumhurbaşkanımızın normalleşme sürecini açıklamasıyla bugün itibariyle maden işçisi arkadaşlarımız geceden başlayarak işbaşı yaptı. Arkadaşlarımızın tamamı işyerlerine geldi. İşyerlerinde gece vardiyasından başlayarak iş yerlerine geçtik. İşyeri doktorumuz, müessese yetkililerimiz ve sendika yöneticileri bütün bölgelerde görevlerinin başındaydı. Bilgilendirmeleri yaptık. Yaşanabilecek sorunları aktardık, bu sorunların üstesinden nasıl gelebileceğimiz konusunda da bilgilendirdik. Arkadaşlarımız kafes ölçülerine göre nakilleri sağlanıyor. Ocaklardan çıkarken de aynı sayılarda nakliyeleri çıkıyor. Yaklaşık 2 aydır arkadaşlarımız işyerinde olmadığı için normalleşme sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bir sorun ile karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Bilgilendirmelerimiz sürecek" dedi.

Kaynak: İHA