Son dakika! Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın
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Son dakika! Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın Artvin'in Yusufeli ilçesi işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandığı konteyner henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteyner kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İki ay içinde 7 yangın

Öte yandan Yusufeli ilçesinde iki ay içinde 7 yangın çıktı. 17 Mart tarihinde 60 evin yandığı Dereiçi köyü yangının ardından, 2 şantiye ve 5 ev olmak üzere toplam 7 yangın meydana geldi.

Son dakika! Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Son dakika! Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Son dakika! Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Son dakika! Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Son dakika! Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Son dakika! Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Son dakika! Yusufeli'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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