Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve getirildikten sonra ilk açıklamasını yaptı. Ağbal, "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir" dedi.

Geçen hafta Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal yazılı açıklama yaptı. Ağbal açıklamasında, "TCMB olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi.

"PARA POLİTİKASINDA ŞEFFAFLIK VE İLETİŞİM GÜÇLENDİRİLECEKTİR"

Ağbal açıklamasının devamında, "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.