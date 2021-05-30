Son dakika! 'Yasadışı Kenevir' operasyonunda 1 tutuklama
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Son dakika! 'Yasadışı Kenevir' operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika! 'Yasadışı Kenevir' operasyonunda 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Yasadışı Kenevir' operasyonunda bin 48 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirilirken, konuyla alakalı gözaltına alınan 1 şüpheli ise...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Yasadışı Kenevir' operasyonunda bin 48 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirilirken, konuyla alakalı gözaltına alınan 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaali ilçesi Melen Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyon gerçekleştirdiler. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; boyları 20 ila 50 santimetre arasında değişen bin 48 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.K. hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Yasadışı Kenevir Ekimi ile Ruhsatsız Silah Bulundurmak' suçlarından işlem başlatılmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Son dakika! 'Yasadışı Kenevir' operasyonunda 1 tutuklama
Son dakika! 'Yasadışı Kenevir' operasyonunda 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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