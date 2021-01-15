Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi

15.01.2021 22:56 | Son Güncelleme: 15.01.2021 23:22

Son dakika: Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına dayattığı skandal gizlilik sözleşmesinin ardından gelen tepkiler üzerine geri adım attı. WhatsApp'ın 8 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurduğu yeni gizlilik sözleşmesi 15 Mayıs'a ertelendi.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcı verilerinin Facebook ile daha fazla paylaşacağını açıklamasından sonra birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Özel hayatın gizliliğini hiçe sayan skandal gizlilik sözleşmesinin ardından Telegram, BİP, Dedi ve Signal gibi anlık mesajlaşma uygulamalarına talep artarken, WhatsApp büyük kan kaybı yaşadı.

YÜZDE 15 KULLANICI KAYBI YAŞADI

Hem Türkiye'de hem de dünyada zirveden düşen WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin, 2021'in ilk yedi gününde yüzde 15 azaldığı belirtilmişti. Bu oran, küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ediyor.

GERİ ADIM ATTI

Hem yaşanan kullanıcı kaybı hem de kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine WhatsApp geri adım attı. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği açıklandı. Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen Gizlilik İlkesinde yer alan maddeler şu şekilde;

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

WHATSAPP, KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?

  • Hesap Bilgileri
  • Mesajlar
  • Bağlantılar
  • Durum Bilgisi
  • İşlem ve Ödeme Verileri
  • Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
  • Kullanım ve Kayıt Bilgileri
  • Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
  • Konum Bilgileri
  • Çerezler
  • Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?

  • Yan Hizmetler
  • Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
  • Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
  • Kurumsal Etkileşimler
Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi
Haber Yorumları (13)
YETER: Yetmez ama evet
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SİLDİMBİRKERE: Ben geri adım atmayı düşünmüyorum. Sizin Asya - Avrupa diye çifte standardınız varsa kullanıcılarında alternatifleri var.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İSMAİL ÖZBAY: İptal bile demiyor Artık whatsapp bizim için bittin artık BİP ve telegram var Seni koca empert
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Fikri Sağlar Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Demet Akalın Seren Serengil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Emre Taşdemir İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Altın Fenerbahçe Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 23:32:17. #1.14#
title