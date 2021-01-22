Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı
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Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı

22.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:28

Son dakika! Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla başta imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmalar ile ihracatçı firmalara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı.

Vakıfbank'ın yeni adımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankamız, geçmişte olduğu gibi bugünde değer üreten her kesimin yanındadır. Ülkesine inanan, yerli üretimden vazgeçmeyen, ihracat hedeflerine katkı sağlayan firmalarımız bizler için özel bir önem taşıyor.

"PANDEMİDE ÜRETİME DEVAM ETMİŞ İŞLETMELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Özellikle pandemi sürecinde üretime devam etmiş, tüm zorluklara rağmen istihdamdan vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu yeni kredi paketimizle de imalatçılarımıza da ihracatçılarımıza da omuz vermeyi amaçlıyoruz. Firmalarımız üretimlerine de yatırımlarına da faizlerin düşmesini bekleyerek ara vermesin ülkemiz zaman kaybetmesin istiyoruz" dedi.

"SEKTÖRDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Üstünsalih, yeni kredi paketinin TCMB politika faizine endeksli olarak kullandırılacağını ve TCMB politika faizi düştükçe, kredi faiz oranının da düşeceğini belirtti. Üstünsalih, kredinin bu yönüyle sektörde bir ilk olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta imalatçı ve ihracatçı firmalarımız olmak üzere işletmelerin kullanımına sunacağımız yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar TL olmak üzere toplam 40 milyar TL büyüklüğünde olacak. TCMB politika faizine endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17,75 olarak belirledik. Paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermekle birlikte firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabilecek Yine Bankamız tarafından sektörde bir ilk olarak gerçekleştirilen bu ürünümüzün hem firmalarımız için hem de ülkemiz ekonomisi adına hayırlı olmasını diliyorum"

Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı
Haber Yorumları (12)
AFYONLU: ALLAH DEVLETİMİZİ TÜM KÖTÜLÜKLERDEN KORUSUN.
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KAPALI ESNAF: üretim durana destek varda kapalı esnaf ne olacak işi düşen esnaf ne olacak yardımlar krediler belli ya mütahite ya fabrikatöre
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