Son Dakika: UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler - Haberler Spor
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Son Dakika: UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata sonrası kura tekrar edildi. Inter-Liverpool, PSG-Real Madrid eşleşmeleri dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları şubat ayında oynayacak. İlk maçlar 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

İlk kura çekiminde Bayern Münih'le eşleşen Atletico Madrid, UEFA'ya jet başvuruda bulundu. Atletico, Manchester'ın Villarreal'le aynı gruptan geldiğini belirtip UEFA'yı uyardı.

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UEFA, araştırma gerçekleştirip hata yapıldığını kabul etti. 14.00'te yapılan kura çekimi 17.00'de tekrar edildi.

Juventus'la eşleşen Sporting, bu kez Manchester City'yi çekti. İkinci kura çekiminin en şanssızları Salzburg ve Sporting oldu. Sporting de Bayern Münih'i çekti.

İşte eşleşmeler:

  • Salzburg-Bayern Münih
  • Sporting-Manchester City
  • Benfica-Ajax
  • Chelsea-Lille
  • Atletico Madrid-Manchester United
  • Villarreal-Juventus
  • Inter-Liverpool
  • PSG- Real Madrid

Eski eşleşmeler:

  • Benfica-R. Madrid
  • Villarreal-M. City
  • A. Madrid-B. Münih
  • Inter-Ajax
  • Salzburg-Liverpool
  • Sporting-Juventus
  • Chelsea-Lille
  • PSG-M. United

Ömer Özarslan
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