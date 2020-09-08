Son Dakika: Türkiye tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdı Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 Eylül tarihinde tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdığımızı söyledi. Söz konusu tarihte elektrik üretimi 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaate ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ REKORLAR KIRARAK YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR"

Dönmez, Twitter hesabından günlük elektrik üretim ve tüketimine dair verileri paylaştı. Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK ÜRETİMİ 1 MİLYAR 7 MİLYON KİLOVATSAAT OLDU

Paylaşıma göre, günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018'de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı.

49 MİLYON 556 BİN KİLOVATSAAT İLE EN YÜKSEK TÜKETİM GERÇEKLEŞTİ

Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14.00'te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Türkiye'de en yüksek talebin olduğu saatte 38 adet Keban Barajı'na denk üretim yapıldı ve aynı düzeyde elektrik tüketimi oldu.