Son Dakika: Türkiye tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdı

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 Eylül tarihinde tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdığımızı söyledi. Söz konusu tarihte elektrik üretimi 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaate ulaştı.

08.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:02

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ REKORLAR KIRARAK YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR"

Dönmez, Twitter hesabından günlük elektrik üretim ve tüketimine dair verileri paylaştı. Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK ÜRETİMİ 1 MİLYAR 7 MİLYON KİLOVATSAAT OLDU

Paylaşıma göre, günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018'de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı.

49 MİLYON 556 BİN KİLOVATSAAT İLE EN YÜKSEK TÜKETİM GERÇEKLEŞTİ

Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14.00'te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Türkiye'de en yüksek talebin olduğu saatte 38 adet Keban Barajı'na denk üretim yapıldı ve aynı düzeyde elektrik tüketimi oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdı
Haber Yorumları (46)
NAMYELÜS: Bu tip haberlere sevinemiyenleri iyi tanıyalım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MEHMET: YILLIK 300 MİLYAR AVRO TİCARET FAZLASI VEREN ALAMANYA ÇOK ELEKTRİK TÜKETTİĞİMİZ İÇİN BİZİ KISKANİİİR. . !
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BÖRÜ: biz niye göremiyoruz ekonomide ki büyümeleri :D işsizlik mi ortadan kalktı elektrik su gaz yakıt mı ucuzladı at yalanı seveyim inananı :))))
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 46 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sinan Akçıl Muhterem Nur Deniz Akkaya Nilperi Şahinkaya
Spor Gökhan Töre Erkan Kamat Metin Oktay Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Eylül Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 13:12:17. #1.15#
title