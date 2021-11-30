Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! İstanbul'da iki gündür hayatı felç eden fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları, İstanbul varışlı tüm yurt içi seferlerinde bilet ve bagaj işlemlerini durdurdu.

Türkiye genelinde iki gündür devam eden lodos, hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da da dünden beri çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

AFAD verilerine göre İstanbul'daki fırtınada, 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 3'ü ağır, 19 kişi de yaralandı.

Türk Hava Yolları da hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle İstanbul varışlı yurt için seferlerinde bilet ve bagaj işlemlerini durdurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" dedi.

Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu

İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de şiddetli lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atarak yakıt kritiğine giren uçaklar, başka havalimanına yönlendirileceği öğrenildi. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda inişlerde kapasite azaltılmaya gidildi.

Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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