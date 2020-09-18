Son Dakika: Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ı 1 yıllığına kiraladı Son dakika: Trabzonspor, Chelsea'den transferini resmen duyurdu. Bordo-mavililer, Lewis Baker'ın 1 yıllığına kiralandığını açıklarken, oyuncuya yıllık 700 bin euro maaş verileceği ifade edildi.

Trabzonspor, kadrosuna İngiltere'den önemli bir takviye yaptı. Bordo mavili ekip, Chelsea'de ter döken Lewis Baker ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Kulüp, İngiliz futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını ve maaş olarak yıllık 700 bin euro verileceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP açıklamasında "Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'in kulübümüze transferi konusunda İngiltere'nin Chelsea Kulübüyle anlaşma sağlanmış ve oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000 euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000 euro ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SEZONU DÜSSELDORF FORMASIYLA TAMAMLADI

Baker geçen sezonu Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf formasıyla tamamladı. Baker, Chelsea'nin sürekli kiralık gönderdiği bir futbolcu olarak göze çarpıyor. Geçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds United, ondan önceki sezon ise Middlesbrough formalarını terletti.

Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Hollanda ekibi Vitesse ile oldu. İngiliz futbolcu 2 sezon terlettiği Vitesse formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.

ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARIYLA 45 MAÇA ÇIKTI

İngiltere alt yaş milli takımlarında farklı kategorilerde formasını 45 kez giyen Baker, 19 kez de fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton'ın Chelsea'de görev aldığı dönemde kiralık oyunculardan sorumlu antrenörü olması ve Baker 'i iyi tanıması da transferde önemli bir rol oynadı.