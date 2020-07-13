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Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, Başakşehir'in de puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı tepti. Bordo mavili ekip, öne geçtiği maçta deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu
13.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:09

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Bordo mavililer, öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Denizlispor'un golleri 46. dakikada Hadi Sacko ve 84. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi. Trabzonspor'un tek golünü ise 14. dakikada Caleb Ekuban kaydetti.

Bordo mavililer, 66 puanı olan Başakşehir'in de kaybettiği haftada 62 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı tepti. Lig sıralamasının 13. sırasındaki Denizlispor, puanını 35'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Denizli'de kritik mücadele başladı.

Dakika 3: Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yaptığı ortada Denizlispor savunması topu karşıladı. Ceza yayı üzerine açılan topu Novak kontrol etti ancak Denizlispor savunması rakibe vuruş izni vermedi.

Dakika 7: Aissati uzak bir mesafeden çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır son anda parmaklarının ucuyla topa müdahale etmeyi başardı.

Dakika 14: Trabzonspor, Denizlispor'un baskısını isabetli paslarla geçti. Abdülkadir Ömür'ün çok şık ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

Dakika 21: Jose Sosa kaleye oldukça uzak bir mesafeden çok sert bir vuruş yaptı fakat top az farkla yandan dışarı gitti.

Dakika 23: Nwakaeme'nin pasıyla ceza yayının biraz gerisinden şut imkanı bulan Abdulkadir Parmak vuruşunda isabet sağlayamadı.

Dakika 28: Aissati'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Sacko topu son çizgiden geriye çevirdi. Rodallega'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Dakika 34: Denizlispor savunmasından seken topu önünde bulan Abdülkadir Ömür sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Hüseyin aynı güzellikte kurtarışla gole izin vermedi.

Dakika 38: Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta Da Costa topu karşıladı. Ceza sahasına gönderilen ikinci ortayı da Da Costa karşılarken seken topa Sackey'nin yaptığı vuruş etkili olmadı.

Dakika 43: Sörloth ceza yayının biraz gerisinden kaleyi gördü ve sert bir vuruş yaptı ancak top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

Dakika 45+2: İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Dakika 46: Rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta Zeki Yavru etkili bir orta yaptı. Hadi Sacko rakibine rağmen iyi bir kafa vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Dakika 61: Abdülkadir Ömür'ün çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşu Sackey karşılamayı başardı.

Dakika 66: Nwakaeme topu süratle taşıdı ve Trabzonspor tehlikeli bir pozisyon fırsatı yakaladı ancak Sörloth'un Ekuban'a yolladığı pas savunmadan geçmedi.

Dakika 68: Nwakaeme çaprazdan sert bir vuruş yaptı fakat top üstten dışarı gidiyor.

Dakika 73: Sol taraftan ceza sahasına giren Novak kale sahasına sert bir orta yolladı. Sörloth'un zor durumda yaptığı vuruş direkten dönerken seken topta Denizlispor savunması Abdülkadir Ömür'e gol şansı tanımadı.

Dakika 74: Trabzonspor köşe vuruşunda arka direğe seken topa Manuel da Costa kafayı vurdu ancak Denizlispor savunması topu çizgide karşıladı ve uzaklaştırdı.

Dakika 78: Trabzonspor rakip kaleye çok hızlı geldi. Ekuban rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi ancak Mustafa Yumlu'dan kritik bir müdahale geldi.

Dakika 86: Olcay Şahan'ın pasında topu güçlükle de olsa kontrol eden Estupinan ceza sahasına girdi ve sağ çaprazda dar bir açıdan topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Dakika 90: Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Manuel da Costa kaleyi gördü ve çok sert vurdu ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

Dakika 90+6: Kamil Ahmet'in sağdan ortasında Koray'dan iyi bir müdahale gelmedi.

Dakika 90+6: Karşılaşma, Denizlispor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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