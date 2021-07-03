Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "Tosuncuk" açıklaması: Bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacak

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Brezilya'da teslim olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın bu akşam Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Çataklı, Tosuncuk'u taşıyan uçağın 09.50 sıralarında yola çıktığını saat 22.30'da Türkiye'de olacağını belirtti.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na teslim olan Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor. İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, Tosuncuk'u taşıyan uçağın Brezilya'dan kalkış yaptığını söyledi.

"22.30'DA TÜRKİYE'DE OLACAK"

Çataklı, "1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu. Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'yagönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldı. Bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30'da Türkiye'de olacak." dedi.

NORMAL PROSEDÜRE UYULSA İADESİ 40 GÜN SÜRECEKTİ

Aydın, Türk yargısına teslim olacağını söylediği bir videonun ardından Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. Prosedüre göre, Aydın'ın önce Brezilya polisine teslim edilmesi gerekiyordu. Bu da Aydın'ın 40 gün sürecek iade sürecini Brezilya'da tutuklu olarak geçirmesi anlamına geliyordu. Türkiye'nin iade sürecinin hızlandırılmasıyla ilgili Brezilya makamlarıyla temasa geçtiği biliniyordu.

1.1 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.