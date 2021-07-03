Son Dakika: "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'a getirildi

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, Türk polisi tarafından bugün tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Aydın'a şu an için 4 günlük gözaltı uygulanacak.

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın bir açıklama yaparak teslimö olacağını söyledi. Aydın ardından Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

MAĞDURLAR EKRANA KİLİTLENDİ

Türk polisine teslim olan Aydın, bugün saat 22.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a indi. Aydın'ın İstanbul'a indikten sonra hakkındaki prosedürlerin uygulanmaya başlaması bekleniyor. Çiftlik Bank vurgununda dolandırılan 77 bin 843 kişi de ekran başına kilitlenerek, Aydın'ın Türkiye'ye getirilişini takip etti. Aydın, hakkındaki karar gereği 4 gün boyunca gözaltına tutulacak.

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok arananlar" listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.