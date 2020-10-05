Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak
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Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak

05.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:56

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ'den ev alanların borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirimden faydalanacağını ifade etti.

19 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

Murat Kurum, Twitter hesabından yeni indirim kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak
Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak
Haber Yorumları (4)
KRC: Sen sanıyormusun ki ev alanlar sadece parası olmayanlar ev alıyor
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VATANDAŞ: Allah sizi bildiği gibi yapsın arkadaşım ben bişey anlamadım giti heryer toki heryer site heryerde tıklım tıklım evler var. Ama gel gör ki ev fiyatları almış başını gidiyor kiralar desen daha beter 1+1 evler bin lira aşağısında yok 2+1 desen 1.500 ikibin arasında siz ne yapıyorsunuz batsın tokiniz.
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HE: he ya millette para çok ya koşar şimdi
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