Son dakika haberi | Bakan Muş: Biz felaket senaryoları yazanlara prim vermiyoruz

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Biz felaket senaryoları yazanlara prim vermiyoruz, Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz. Bu ülkenin hem insan kaynağı açısından hem yatırım ortamı açısından gayet güçlü bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Yeter ki ülkemize güvenelim, yeter ki el ele verelim, Türkiye'nin çözemeyeceğiniz hiçbir sorunu yok" dedi.

Bakan Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ödüllendirildiği programa katıldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Bakan Muş, ödül almaya hak kazanan şirketlerin, sağlıklı rekabetin önemini kavradığını belirterek, "Yeni fikirleri hayata geçirmiş, sektörlerinde öncü hale gelmiş oyunculardır. Bu başarıyla sınırlı kalamayacak büyümeye istikrarlı şekilde devam edeceğine, istihdamımıza ve refahımıza katkı sağlayacağınıza inancımı da özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından en hızlı büyüyen 100 şirkete ödülleri Bakan Muş ve Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.