Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi - Haberler Spor
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Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: TFF, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle derinden sarsılan Konyaspor, TFF'ye erteleme başvurusunda bulunmuştu. Başakşehir'in de bu talebe destek vermesiyle, TFF karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dün sabah saatlerinde Ankara Gölbaşı yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık, Türk futbolunu derinden etkiledi. Konyaspor, Başakşehir maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için başvuruda bulundu. Başakşehir de bu çağrıya destek verdi.

Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin bu talebine olumlu yanıt verdi. Başakşehir- Konyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın oynanacağı yeni tarihin ilan edileceği belirtildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarif Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesiyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rağmen, İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler

Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler

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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Bir hafta olmuş öleli maç erteleniyor , Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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