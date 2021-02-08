Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık yatırımı Bitcoin'e rekor getirdi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın bu bildiriminin ardından Bitcoin fiyatı 44 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, yeterli işletme likiditesini sürdürmek için gerekli olmayan nakit getirilerini daha da çeşitlendirmek ve maksimize etmek amacıyla şirkete daha fazla esneklik sağlamak için yatırım politikasının güncellendiği belirtildi.

Bu tür nakdin bir kısmının gelecekte dijital varlıklar, külçe altın, altın yatırım fonları ve diğer varlıklar dahil olmak üzere belirli alternatif rezerv varlıklarına yatırılabileceğine işaret edilen bildirimde, söz konusu politika kapsamında Bitcoin'e toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığı kaydedildi.

YAKIN DÖNEMDE BİTCOİN'LE ÖDEMEYE GEÇİLECEK

Bildirimde, şirketin uzun vadede dijital varlıklar edinebileceği aktarılarak, yakın gelecekte şirketin ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlamasının beklendiği belirtildi.

BİLDİRİMİN BİTCOİN REKOR KIRDI

Tesla'nın konuya ilişkin bildiriminin ardından Bitcoin fiyatı 44 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, geçen haftalarda sosyal medya hesabı Twitter'da, profil açıklamasına Bitcoin etiketi koymuştu. Kripto para biriminin değeri, Musk'ın bu hareketinin ardından yüzde 10'un üzerinde yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin