Son dakika: TARSİM: "Ülkemiz için üreten ve alın teri döken üreticimizin daima yanındayız"
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Son dakika: TARSİM: "Ülkemiz için üreten ve alın teri döken üreticimizin daima yanındayız"

18.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:50
Son dakika: TARSİM:

Edinilen son dakika gelişmesine göre TARSİM, Antalya ve Mersin'de yaşanan sel ve su baskını ile hortum felaketi nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

TARSİM, Antalya ve Mersin'de yaşanan sel ve su baskını ile hortum felaketi nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

10 Aralık'ta Antalya'da başlayan yoğun yağışlar sebebiyle sel ve su baskınlardan, 14 Aralık'ta ise Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan hortum, Akdeniz, Erdemli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen dolu ve fırtınadan ötürü seralar ve içinde yetiştirilen ürünler ile açık alandaki narenciye ürünleri zarar görmüştü.

TARSİM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen hasarlar sonrasında sigortalı üreticilerimizden şu ana kadar; Antalya'da 500'e yakın ihbar alındı. Sel ve su baskını nedenli hasarlarda ağırlıklı olarak ürünler öne çıkarken, dolu nedenli hasarlarda ise seraların plastik örtülerindeki hasarlar dikkati çekti. Bu bölgedeki seralarda hasar tespit çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanırken, açık alandaki ürünlerin tespitleri ise devam ediyor. Mersin'de ise 100'ü aşkın hasar ihbarı alınmış olup; hasar tespitleri eksperler tarafından aynı gün içinde çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Diğer ilçelerdeki seralar ve açık alanda yetiştirilen ürünlerin hasar tespit çalışmaları ise sahada devam etmekte olup, en kısa sürede tamamlanarak, üreticilerimize hasar ödemeleri gerçekleştirilecek. Üreticilerimiz, emeklerinin heba olmaması ve doğal afetlerden dolayı oluşan zararlarının hızlıca karşılanması için tarım sigortasını mutlaka zamanında yaptırmalı.

Ülkemiz için üreten ve alın teri döken üreticimizin daima yanındayız". - İSTANBUL

Son dakika: TARSİM: 'Ülkemiz için üreten ve alın teri döken üreticimizin daima yanındayız'
Son dakika: TARSİM: 'Ülkemiz için üreten ve alın teri döken üreticimizin daima yanındayız'
Son dakika: TARSİM: 'Ülkemiz için üreten ve alın teri döken üreticimizin daima yanındayız'
Son dakika: TARSİM: 'Ülkemiz için üreten ve alın teri döken üreticimizin daima yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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