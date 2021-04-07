Son dakika! Tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma mı var? Tam kapanma nedir?
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Son dakika! Tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma mı var? Tam kapanma nedir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Son dakika! Tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma mı var? Tam kapanma nedir?

Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, Ramazan ayında uygulanması düşünülen planları açıkladı. Peki, 2021 Ramazan'da tam kapanma mı var? Tam kapanma nedir? Tam kapanma olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Açıklamalar sonrası tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma mı var? Tam kapanma nedir, merak edildi.

2021 RAMAZAN'DA TAM KAPANMA MI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadeleden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Üretim tarafında çarklar dönüyor. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor." ifadelerine yer verdi.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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