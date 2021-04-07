Son dakika! Tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma mı var? Tam kapanma nedir?

Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, Ramazan ayında uygulanması düşünülen planları açıkladı. Peki, 2021 Ramazan'da tam kapanma mı var? Tam kapanma nedir? Tam kapanma olacak mı?