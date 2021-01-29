Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı

Son dakika: Süper Lig'in son şampiyonuMedipol Başakşehir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Bu sezon ligde ve Avrupa'da istenen sonuçları alamayan turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada başarılı teknik adamla karşılıklı anlaşma yaşanarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Süper Lig'in son şampiyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır.

Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa'da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye'yi gururlandırmıştır.

"ŞAMPİYON TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLARAK ANILACAK"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde 'şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü' olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır.

Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

BU SEZON LİGİN DİBİNE DEMİR ATTILAR

Geçtiğimiz sezon tarihi bir başarı elde ederek Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve bu başarıyı kazanan 6. takım olan Medipol Başakşehir, bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde kötü bir performans sergiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Manchester United ve RB Leipzig'in olduğu grupta sonuncu olan turuncu-lacivertli ekip, 3 puan toplayabilmişti.

Süper Lig'de de toplam 20 maça çıkan Medipol Başakşehir, yalnızca 6 galibiyet alabildi ve topladığı 24 puanla 15. sırada yer aldı.