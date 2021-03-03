Son dakika: Sultangazi'de kaçak tütün operasyonu kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Sultangazi'de kaçak tütün operasyonu kamerada

03.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:44
Son dakika: Sultangazi'de kaçak tütün operasyonu kamerada

Son dakika haberler: SULTANGAZİ'de depoya kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

SULTANGAZİ'de depoya kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Operasyon anları kameraya yansıdı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Sultangazi'de bulunan bir depoda sağlıksız koşullarda imal edilen nargile tütünlerinin, muhtelif markalara ait nargile tütünü poşetlerine doldurulduğu ve sahte etiketler yapıştırılarak, piyasaya sürüleceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, depoya dün operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda 1 kilo 382 gram muhtelif markalarda satışa ve doluma hazır nargile tütünü, 360 kilogram gliserin maddesi, 38 kilogram aroma maddesi, 120 kilogram kalın kıyılmış tütün, 4 bin 230 adet çeşitli markalarda poşet, 7 kilogram renklendirici toz, 5 adet sanayi tipi ocak, 2 adet poşetleme makinası, 1 adet tütün yoğurma makinası, 2 adet terazi ve 2 adet kantar ele geçirildi. 4 şüpheli "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.


Son dakika: Sultangazi'de kaçak tütün operasyonu kamerada
Son dakika: Sultangazi'de kaçak tütün operasyonu kamerada
Son dakika: Sultangazi'de kaçak tütün operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Müslüm Gürses Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Sultangazi'de kaçak tütün operasyonu kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 15:44:53. #1.14#
title