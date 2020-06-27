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Son dakika spor: Giresunspor: 4-2

Son dakika habere göre STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Mitrovic (x)(Dk. 80 Tayyib (?), Okan (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Aosman (xx)(Dk. 82 Sinan (?), Volkan (xx)(Dk.

Son dakika spor: Giresunspor: 4-2
27.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:29

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Mitrovic (x)(Dk. 80 Tayyib (?), Okan (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Aosman (xx)(Dk. 82 Sinan (?), Volkan (xx)(Dk. 74 Berk (?), Hasan (xx), Rassoul (xxx), Pa Dibba (xxx)(Dk. 89 Tevfik (?), Mehmet Akyüz (xx)(Dk. 89 Kone (?)GİRESUNSPOR: Metin (x)- Numan (x), Muhammed (x), Ahmet Kesim (x)(Dk. 39 Murat (x), Mehmet Güven (x)(Dk. 46 Renan (x), Mehmet Taş (xx), Landel (xx), Milinkovic (x)(Dk. 46 Ahmet Özek (x), Rusescu (xxx), Özgür Can (x)(Dk. 66 Veysel (x), del Valle (xx)(Dk. 66 Muhayer (x)GOLLER: Dk. 27 Rassoul, Dk. 29 Pa Dibba, Dk. 51 Volkan, Dk. 69 Traore (Adana Demirspor) - Dk. 67 Landel, Dk. 79 Rusescu (Giresunspor)KIRMIZI KART: Dk. 85 Landel (Giresunspor)SARI KARTLAR: Traore, Volkan, Hasan, Rassoul(Adana Demirspor) - Del Vale, Murat (Giresunspor)

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 4-2 mağlup etti.20'nci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Traore'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.27'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde sonrasında Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde, Mehmet Akyüz topu Rassoul'un önüne bıraktı. Rassoul'ün plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.30'uncu dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan kornerde Giresunspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası yayı üzerindeki Pa Dibba'nın önünde kadı. Dibba'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.48'inci dakikada Adana Demirspor'da Volkan çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Giresunspor savunmasının müdahalesinde Volkan yerde kaldı, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Volkan, son vuruş anında duraklayınca, hakem penaltıyı iptal etti.51'inci dakikada ev sahibi ekip, farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Pa Dibba çalımlarla çizgiye inip ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Volkan, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.59'uncu dakikada Giresunspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Rusescu geçti. Rusescu'nin sert şutunda kaleci kurtuluş topu kornere çeldi.66'ncı dakikada Adana Demirspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Giresunsporlu Landel kazandı. Landel çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve düzgün bir vuruşla farkı 2'ye indirdi. 3-169'uncu dakikada gelişen Adana Demirspor atağında, rakip savunmadan seken topu kazanan Traore, ceza sahası dışından sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-179'uncu dakikada Giresunspor'un orta sahada kazandığı topla atağa çıkan Veysel, rakip savunmanın arkasına sarkan Rusescu'ya ara pasını gönderdi. Topu önüne alan Rusescu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Adana Demirspor ağlarına gönderdi. 4-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.


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Kaynak: DHA

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